Az ukránok készek a területi engedményekre?

„Ezt fel kell adnunk, de ez mind véget ér, és ezt kapjuk cserébe"

 2026. január 12. hétfő. 10:31
Kuleba: Az ukránok készek területi engedményeket tenni a népszavazáson.

Az ukránok készek a területi engedményekre?
Dmitro Kuleba
Fotó: AFP/Anatolii Stepanov

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter úgy véli, hogy az ukránok készek területi engedményeket tenni Donbaszban, ha népszavazást tartanak – írja az Ukrajinszka Pravda.

Kijelentette, hogy ha azt mondanák az embereknek: „Ezt fel kell adnunk, de ez mind véget ér, és ezt kapjuk cserébe: erős hadsereget, milliárdokat az újjáépítésre és EU- tagságot ”, akkor lázító gondolatot fogalmazna meg. Kuleba úgy véli, hogy ez egy olyan történet, amelyet a társadalom kész lesz elfogadni.

Kuleba örömmel távozott miniszteri posztjáról 2024 őszén, mivel mostantól lehetősége lesz Ukrajnában utazni és emberekkel beszélni.

