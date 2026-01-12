Külföld
Az ukránok készek a területi engedményekre?
„Ezt fel kell adnunk, de ez mind véget ér, és ezt kapjuk cserébe"
Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter úgy véli, hogy az ukránok készek területi engedményeket tenni Donbaszban, ha népszavazást tartanak – írja az Ukrajinszka Pravda.
Kijelentette, hogy ha azt mondanák az embereknek: „Ezt fel kell adnunk, de ez mind véget ér, és ezt kapjuk cserébe: erős hadsereget, milliárdokat az újjáépítésre és EU- tagságot ”, akkor lázító gondolatot fogalmazna meg. Kuleba úgy véli, hogy ez egy olyan történet, amelyet a társadalom kész lesz elfogadni.
Kuleba örömmel távozott miniszteri posztjáról 2024 őszén, mivel mostantól lehetősége lesz Ukrajnában utazni és emberekkel beszélni.