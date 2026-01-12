2026. január 13., kedd

Az amerikai beavatkozás háborús bűncselekmény volt?

Freddy Nanez szerint a 2019 óta folyamatosan fokozódott az ellenségeskedés

MH/MTI
 2026. január 12. hétfő. 9:19
Frissítve: 2026. január 12. 9:28
Háborús bűncselekménynek minősítette az Egyesült Államok által a hónap elején Venezuela ellen végrehajtott támadást helyi idő szerint vasárnap Freddy Nanez, a latin-amerikai ország tájékoztatási minisztere.

Freddy Nanez venezuelai tájékoztatási miniszter (balra)
Fotó: AFP/Federico Parra

A politikus egy nemzetközi kulturális rendezvényen hangsúlyozta a nemzetközi kulturális közösség történelmi felelősségét az erőszak eszkalálódása és a nemzetközi jog gyengülése miatt. Kifejtette: Venezuela megbélyegzése inkább a természeti erőforrásokkal kapcsolatos gazdasági érdekekhez kapcsolódik, mint ideológiai motivációkhoz. Egyben emlékeztetett a más országokban történt külső beavatkozások történelmi precedenseire.

Szerinte 2019 óta fokozódott az ellenségeskedés szankciók, titkos műveletek és venezuelai vagyonok illegális kisajátítása formájában. Leszögezte mindazonáltal, hogy „Venezuela nem adja meg magát”.

