Külföld
Az amerikai beavatkozás háborús bűncselekmény volt?
Freddy Nanez szerint a 2019 óta folyamatosan fokozódott az ellenségeskedés
A politikus egy nemzetközi kulturális rendezvényen hangsúlyozta a nemzetközi kulturális közösség történelmi felelősségét az erőszak eszkalálódása és a nemzetközi jog gyengülése miatt. Kifejtette: Venezuela megbélyegzése inkább a természeti erőforrásokkal kapcsolatos gazdasági érdekekhez kapcsolódik, mint ideológiai motivációkhoz. Egyben emlékeztetett a más országokban történt külső beavatkozások történelmi precedenseire.
Szerinte 2019 óta fokozódott az ellenségeskedés szankciók, titkos műveletek és venezuelai vagyonok illegális kisajátítása formájában. Leszögezte mindazonáltal, hogy „Venezuela nem adja meg magát”.