Amerikai repülőgép-hordozó hajó lőgyakorlatokat végez Kína küszöbén

Az USS Abraham Lincoln, az Egyesült Államok repülőgép-hordozója lőgyakorlatokat végzett a Dél-kínai-tengeren. A Stars and Stripes portál szerint a hajó december 26. óta tartózkodott a régióban, miután korábban Guamot látogatta meg. Több támogató hajó kísérte, köztük az USS Spruance, az USS Michael Murphy és az USS Frank E. Petersen Jr. rombolók.

A gyakorlatok magukban foglalták a Phalanx rendszer alkalmazását, amely rakéták, repülőgépek és hajók elleni védelemre szolgál. A hetedik amerikai flotta szóvivője a „Stars and Stripes” portálnak nyilatkozta, hogy a műveletek „rutinszerűek” voltak, és többek között repülési műveleteket, utánpótlási gyakorlatokat és robbanóanyag-megsemmisítési képzést tartalmaztak.

Jelenlét a csendes-óceáni térségben

Az Independent szerint a fő cél a csendes-óceáni térségben való jelenlét megmutatása. A gyakorlatok a december végén Tajvan közelében végrehajtott kínai katonai manőverekre következnek, amelyek „elrettentő akciónak” szántak voltak Tajvan és támogatói ellen.

Tajvan hatalmas összegeket fektet védelmébe

Donald Trump amerikai elnök kormánya nemrég felszólította a független szigetet, hogy többet fektessen be saját hadseregébe. Lai Ching-te tajvani elnök kijelentette, hogy Tajpej „történelmi” kiegészítő költségvetést tervez a védelemre, amelynek összege 1,25 billió tajvani dollár (körülbelül 34,4 milliárd euró). A kiadások 2026 és 2033 közöttre vannak tervezve – mondta a fővárosban.

Taiwan ezzel új fegyvervásárlásokat szeretne finanszírozni az Egyesült Államokból, és ki szeretné bővíteni aszimmetrikus védelmi képességeit – írta Lai a Washington Postban megjelent vendégcikkében. A lépés válasz a Peking által gyakorolt növekvő nyomásra.