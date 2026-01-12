2026. január 13., kedd

Külföld

Amerikai olajóriással szövetkezik a NATO egyik legerősebb országa

A Fekete- és Földközi-tenger urává válhat

 2026. január 12. hétfő. 11:55
A TPAO és az ExxonMobil stratégiai partnerséget kötött a tengeri olaj- és gázlelőhelyek feltárására. Ez a lépés jelentősen erősíti Törökország pozícióját a régiós energiapiacon.

Egy fúróhajó, amelynek küldetését a Turkish Petroleum Corporation (TPAO) állami energiacég üzemelteti
Fotó: Anadolu via AFP/Serkan Avci

Törökország és az ExxonMobil memorandumot írt alá a Fekete- és Földközi-tengeri olaj- és gázkutatásról. A megállapodás új távlatokat nyit az ország energiafüggetlensége felé és erősíti a hazai kutató- és kitermelő kapacitásokat.

Törökország energiapiaca új korszakba lépett: a Török Állami Olajvállalat (TPAO) és az amerikai ExxonMobil egyik leányvállalata, az ESSO aláírta a memorandumot, amely a Fekete- és a Földközi-tenger tengerfenéki olaj- és gázlelőhelyeinek közös feltárásáról szól.

Az eseményt Alparslan Bayraktar, a török energia- és természeti erőforrások minisztere jelentette be a közösségi médiában, kiemelve a stratégiai jelentőségét.

Az Interfax értesülései szerint a dokumentum nemcsak a kijelölt tengerövezetekre vonatkozik, hanem további, a felek által később egyeztetendő területekre is. A miniszter hangsúlyozta, hogy ezzel a lépéssel Törökország nemcsak technológiai tapasztalatot szerez, hanem új energiahordozó-forrásokat is feltárhat, ami hosszú távon csökkenti a külföldi függőségét.

Törökország régiós energia-nagyhatalommá válna

A Fekete-tenger különösen fontos Törökország számára. Az elmúlt években már több sikeres földgázlelőhelyet fedeztek fel, amelyeket a hazai fogyasztásra kötött infrastruktúrába integráltak. A mostani együttműködés célja, hogy még nagyobb tartalékokat találjanak, különösen olyan területeken, ahol eddig nem volt nemzetközi részvétel a kutatásban.

Törökország régóta az energiafüggetlenségre törekszik. Hagyományosan nagy energiaimportőrként az ország igyekszik diverzifikálni forrásait, fejleszteni hazai kitermelést, egyúttal régiós energiaátjáróvá válna. A memorandum az ExxonMobilal nemcsak technológiai előnyt, hanem befektetői bizalmat is jelez a nemzetközi piacon, ami további külföldi beruházásokat hozhat.

Politikai szempontból sem elhanyagolható a jelentősége: a térség geopolitikai feszültségei – különösen a mediterráneum keleti részének tengeri határai körüli viták – miatt az offshore kutatás nagy kihívásokkal jár. Ennek ellenére Ankara világosan üzeni: aktív, önálló energiapiaci szereplővé kíván válni, és készen áll arra, hogy nemcsak fogyasztóként, hanem termelőként is érvényesítse érdekeit.

A memorandum a bizonyíték arra, hogy Törökország proritásnak tartja az energiafüggetlenséget, és nem riad vissza a nagy nemzetközi partnerekkel való együttműködéstől. A következő években a Fekete- és a Földközi-tenger mélyére irányuló fúrások és kutatások kulcsfontosságúvá válhatnak az ország stratégiai energiapozíciója szempontjából – írta meg a vg.hu.

Brüsszel felbőszítette az energiaexportőröket, Katar után az Exxon is kivonulással fenyegeti az EU-t

Változást követelnek az átláthatósági szabályokon. A cseppfolyósított földgáz zömét az Egyesült Államokból és Katarból szerzi be az EU. Az orosz energiát szintén politikai alapon „lőtte ki” Brüsszel, de ha mindent felülír az ideológia, honnan lesz energia?

