Az Európai Unió szankciókat készít elő amerikai vállalatok ellen arra az esetre, ha az Egyesült Államok nem mond le Grönlandról – írja a Telegraph című brit lap.

„Az EU szankciókat tervez amerikai vállalatok ellen arra az esetre, ha Trump elutasítja a NATO-erők bevetésének javaslatát (ahelyett, hogy Grönlandot az Egyesült Államokhoz csatolná. – a szerk.)” – idézi a lapot az Oroszhírek.

A Telegraph szerint Nagy-Britannia tárgyalásokat folytat más európai országokkal a NATO-misszió Grönlandra küldéséről. Arra számítanak, hogy az Északi-sarkvidéken való jelenlétük megerősítése meggyőzi a Fehér Ház vezetőjét, hogy lemondjon a sziget annektálásáról.

Ami az gazdasági intézkedéseket illeti, az Európai Unió fontolgatja a technológiai óriások, köztük a Meta*, a Google, a Microsoft és az X tevékenységének korlátozását a saját területén. Ez az amerikai bankokat és pénzügyi cégeket is érintheti, áll a cikkben.

Végső esetben az európaiak elfogadják az amerikai katonák kiutasítását a saját bázisaikról – összegezte a lap.

Második elnöki ciklusának kezdete óta Trump többször is kijelentette, hogy Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kell válnia. Hivatkozott annak stratégiai fontosságára az amerikai nemzetbiztonság és a „szabad világ védelme” szempontjából. Az elnök nem ígérte meg, hogy nem fogja katonai erővel kényszeríteni a sziget ellenőrzésének átvételét.

Tavaly decemberben Jeff Landry louisianai kormányzót nevezte ki Trump grönlandi különmegbízottjává. Landry megerősítette az Egyesült Államok szándékát, hogy annektálja ezt a területet.

A helyzet január elején, az Egyesült Államok venezuelai katonai művelete után éleződött. Trump akkor ismét kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van Grönlandra. Nem sokkal korábban a Fehér Ház vezető tanácsadója, Steven Miller felesége egy képet tett közzé az X közösségi oldalon, amelyen a sziget térképe az amerikai zászló színeiben volt ábrázolva, és azt írta hozzá, hogy „Hamarosan”.

Mindez heves kritikát váltott ki Grönlandon, ahol az öt parlamenti párt vezetője közös nyilatkozatban elítélte Washington retorikáját, és ellenezte az Egyesült Államokhoz csatlakozást. Jesper Møller Sørensen dán nagykövet az Egyesült Államokban emlékeztetett arra, hogy Koppenhága és Washington szoros szövetségesek.

1953-ig Grönland Dánia által megszállt gyarmat volt. Jelenleg a Dán Királyság része, de 2009-ben megkapta az önigazgatás jogát és a belpolitika önálló megválasztásának jogát.