New York perli a Trump-adminisztrációt

Letitia James szerint a belügyminisztérium december 22-i „stop” döntése, amely nemzetbiztonsági indokra hivatkozott, megalapozatlan és önkényes, mert a Sunrise Wind és az Empire Wind már több mint egy évtizednyi szövetségi, állami és helyi biztonsági, illetve engedélyezési vizsgálaton átment. James a bíróságtól beavatkozást kér, arra hivatkozva, hogy a leállítás New York gazdaságát és energiaellátását is kockára teszi, és veszélyezteti a klímacélokat.

A belügyminisztérium szerint a hatalmas turbinapengék mozgása radarzavart („clutter”) okozhat, ami eltakarhat valós célokat, illetve téves riasztásokat generálhat. A minisztérium és a Bureau of Ocean Energy Management a folyamatban lévő perre hivatkozva nem kommentálta a bejelentést. A cikk felidézi: a döntés nemcsak ezt a két projektet, hanem összesen öt, a keleti parton épülő tengeri szélerőművet érint.

Az AP szerint az Empire Windet az Equinor fejleszti, nagyjából 60%-os készültségnél tart, és több mint 500 ezer otthont láthatna el árammal. A Sunrise Windet a Ørsted építi, körülbelül 45%-os készültségnél jár, és mintegy 600 ezer otthon ellátását célozza. A fejlesztők külön is perelnek, és Connecticut, illetve Rhode Island is jogi lépéseket tett.