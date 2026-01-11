2026. január 13., kedd

Külföld

Az állami főügyész szerint önkényes volt a két nagy tengeri szélerőmű leállítása

MH
 2026. január 11. vasárnap. 13:40
New York állam főügyésze pert indított a Trump-adminisztráció ellen a Long Island közelében épülő két nagy tengeri szélerőmű-projekt leállítása miatt – közölte a Yahoo News.

New York perli a Trump-adminisztrációt
New York állam főügyésze
Fotó: Getty Images via AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago

Letitia James szerint a belügyminisztérium december 22-i „stop” döntése, amely nemzetbiztonsági indokra hivatkozott, megalapozatlan és önkényes, mert a Sunrise Wind és az Empire Wind már több mint egy évtizednyi szövetségi, állami és helyi biztonsági, illetve engedélyezési vizsgálaton átment. James a bíróságtól beavatkozást kér, arra hivatkozva, hogy a leállítás New York gazdaságát és energiaellátását is kockára teszi, és veszélyezteti a klímacélokat.

A belügyminisztérium szerint a hatalmas turbinapengék mozgása radarzavart („clutter”) okozhat, ami eltakarhat valós célokat, illetve téves riasztásokat generálhat. A minisztérium és a Bureau of Ocean Energy Management a folyamatban lévő perre hivatkozva nem kommentálta a bejelentést. A cikk felidézi: a döntés nemcsak ezt a két projektet, hanem összesen öt, a keleti parton épülő tengeri szélerőművet érint.

Az AP szerint az Empire Windet az Equinor fejleszti, nagyjából 60%-os készültségnél tart, és több mint 500 ezer otthont láthatna el árammal. A Sunrise Windet a Ørsted építi, körülbelül 45%-os készültségnél jár, és mintegy 600 ezer otthon ellátását célozza. A fejlesztők külön is perelnek, és Connecticut, illetve Rhode Island is jogi lépéseket tett.

