2026. január 13., kedd

Előd

EUR 386.07 Ft
USD 330.48 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Megegyezésre szólította fel Kubát az amerikai elnök

MH/MTI
 2026. január 12. hétfő. 0:52
Megosztás

Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államokkal való megegyezésre szólította fel Kubát, miután az elveszítette legnagyobb támogatójaként Venezuelát.

Megegyezésre szólította fel Kubát az amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: Jim WATSON / AFP

Az elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán vasárnap tett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövőben Kuba nem számíthat a Venezuelából érkező segítségre kőolaj és pénz formájában.

„Kuba sok éven keresztül élt a Venezuelából érkező nagy mennyiségű kőolajon és pénzen. Cserébe biztonsági szolgálatot nyújtott a két utolsó venezuelai diktátor számára” – írta Donald Trump, hozzátéve, hogy ennek most vége szakadt.

Emlékeztetett arra, hogy a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogására az év elején indított amerikai katonai akció során számos kubai halt meg, aki az államfő biztonságáért volt felelős. Hozzátette, hogy Venezuelának többé nem lesz szüksége a kubaiak által nyújtott védelemre, mert „most ott van az Egyesült Államok, a világ legerősebb hadseregével, hogy megvédje őket, és amit meg is fog tenni”.

„Nem lesz több olaj vagy pénz Kubának – zéró! Javaslom, hogy kössenek egyezséget, még mielőtt túl késő lesz” – fogalmazott Donald Trump.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink