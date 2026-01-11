Már készül az inváziós terv Grönland ellen?

Donald Trump arra utasíthatta az amerikai különleges műveleti parancsnokságot, hogy dolgozzon ki tervet egy Grönland elleni invázióra – írta a Daily Mail névtelen forrásokra hivatkozva.

A brit lap szerint az Egyesült Államok Egyesített Vezérkari Főnökeinek Bizottságában bírálják a lépést: a források úgy látják, a parancs jogszerűsége vitatható, és a Kongresszus sem támogatná. A Daily Mail állítása szerint ugyanakkor a Fehér Ház „keményvonalas” körei a venezuelai akció után felbátorodtak, és gyors lépéseket sürgetnének, mielőtt Oroszország vagy Kína lépni tudna.

A cikk szerint brit diplomaták egy eszkalációs forgatókönyvet is elemeztek, amelyben Trump erővel vagy „politikai kényszerítéssel” próbálná elszakítani a szigetet Dániától. Egy idézett diplomáciai távirat úgy fogalmaz: Grönland megszállása a Trump körüli „radikális MAGA-frakció” tényleges célja lehet, és akár a NATO-t is szétfeszítheti. E verzió szerint, ha a Kongresszus nem engedné az Egyesült Államok kilépését a NATO-ból, egy grönlandi megszállás olyan válságot teremthet, amely Európát kényszerítheti a szövetségtől való elfordulásra.

Emlékezetes, Trump január 4-én arról beszélt, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van Grönlandra a nyugati félteke feletti kontrollhoz, és azt állította, a szigetet „orosz és kínai hajók” veszik körül. Európai vezetők korábban közölték, hogy a sziget hovatartozásáról csak Dánia és Grönland dönthet.