Előd

Külföld

Kijevben már nagyon várják a magyar kormányváltást

Az RBK-Ukrajina szerint a Fidesz-KDNP bukásával elhárulhat a leggyorsabb „külső akadály” Ukrajna útjából

MH
 2026. január 11. vasárnap. 16:48
Az ukrán RBK-Ukrajina szerint Ukrajnának érdemes kiemelten figyelnie a 2026-os magyarországi választásra, mert Kijev szempontjából Orbán Viktor régóta a legkeményebb európai ellenfél, aki következetesen szembe megy az EU elitjével.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Pool/Stephanie Lecocq

A lap azt írja, hogy áprilisban évek óta először reális esélye lesz Orbán Viktor leváltásának, mert Magyar Péter pártja több mérés szerint 7–10 százalékponttal a Fidesz előtt jár, miközben a választók nagyjából negyede még bizonytalan.

Az ukrán elemzés szerint a kormányoldal előnyei ettől még megmaradtak bizonyos kulcsterületeken, és nem lehet kizárni a választási rendszer módosítását sem. Sőt, az ukránok „extrémebb forgatókönyveket” is elképzelhetőnek tartanak. E tekintetben a cikk összhangban áll az ellenzéki rémhírekkel.

Ami érdekes, hogy az RBK-Ukrajina nem számít egycsapásra „magyar–ukrán barátságot”, mivel a magyar közvéleményben „erősek az ukránellenes hangulatok”, így Magyar Péter nem lelkesedhet nyilvánosan az együttműködésérét, de a brüsszeli kapcsolatok mindenképpen pragmatikusabb irányba tolhatnák Budapest politikáját.

A cikk szerint az Egyesült Államokban a kongresszusi félidős választások Ukrajna finanszírozása miatt fontosak, mert a forrásokról végső soron a Kongresszus dönt - a többség akár felül is írhatná Donald Trump döntéseit, ami jól jönne Kijevnek. Izraelben pedig a választás azt döntheti el, mennyire marad az ország a Trump-vonalon; bár katonai segítség nem várható, az Netanjahu ellenzéke az elemzők szerint „ukránbarátabb” lenne.

