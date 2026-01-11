Kijev szerint 139 orosz rohamot vertek vissza

Az ukrán fegyveres erők január 10-én estig 139 orosz rohamot vertek vissza, a front legforróbb pontja továbbra is Pokrovszk térsége, ahol egy nap alatt 32 támadást regisztráltak – közölte az RBK-Ukrajina az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkarának napi jelentése alapján.

A beszámoló szerint az orosz erők 33 légicsapást hajtottak végre, 81 irányított légibombát dobtak le, emellett 4439 úgynevezett kamikaze drónt vetettek be és 2830 alkalommal lőtték az ukrán állásokat, illetve településeket.

A jelentés több frontszakaszról is közöl adatokat. Észak-Szlobozsanszk és Kurszk térségében két rohamot vertek vissza, 91 tüzérségi jellegű támadást és öt légicsapást rögzítettek. Dél-Szlobozsanszk térségében hat támadást állítottak meg Vovcsanszk környékén és több település irányába. Kupjanszk felé nyolc támadási kísérletről írnak, a limani irányban hat alkalommal próbáltak előrenyomulni, és ezek közül több harc este is tartott. A szlovjanszki körzetben három, a Kosztyantyinivka irányában 11 támadást vertek vissza, Kramatorszknál pedig a közlés szerint nem észleltek ellenséges offenzívát.

Pokrovszk térségében a vezérkar 32 támadást sorol fel több település – köztük Mirnohrad, Pokrovszk, Kotline és Udacsne – környékén, és azt is közli, hogy két összecsapás estig zajlott. Az RBK-Ukrajina idézi a jelentést, amely szerint ezen a szakaszon egy nap alatt 97 orosz katonát „hatástalanítottak”, közülük 58-at „véglegesen”, továbbá több járművet és drónt, illetve drón-irányítási eszközöket is megsemmisítettek. Más irányokban is folytatódtak a harcok: az Olekszandrivka körzetében hat támadást vertek vissza, négy ütközet még tartott, a huljajpili irányban pedig 19 összecsapást rögzítettek. A Dnyeper mentén, az Antonivkai híd térségében egy támadásról számoltak be.