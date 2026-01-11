Az ukrán fegyveres erők nemzetközi légióját hivatalosan feloszlatták, és a korábbi egységeket más struktúrákba szervezték át – írta a Lenta .

A portál szerint a négy korábbi alegység közül az 1. és a 3. zászlóaljat 475. roham-ezreddé vonták össze, a 2. zászlóaljat felszámolták, embereit pedig szintén rohamfeladatokra vezényelték, míg a 4. nemzetközi zászlóaljat 157. nemzetközi kiképzőközponttá alakították. A cikk hozzáteszi: az ukrán katonai hírszerzés (GUR) nemzetközi légiója külön vonalon működik tovább.

A beszámoló szerint az átszervezés komoly elégedetlenséget váltott ki az érintettek körében, mert a beosztások kijelölése „kaotikus” volt, és korábban együtt szolgáló csoportokat bontottak meg.

A MilitaryLand egy parancsnokhelyettesre hivatkozva azt írja, hogy a panaszok megfogalmazása után az egyik tisztet rövid időn belül leváltották, majd az ország másik végébe vezényelték. A cikk felidézi: korábban is megjelentek hírek feszültségekről és dezertálásról, és ukrán oldalon attól tartanak, hogy a külföldiek tömeges rohamfeladatokra irányítása visszavetheti az önkéntesek beáramlását, míg a parancsnokság ezt a portál szerint „evolúciós folyamatként” értékeli.