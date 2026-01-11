2026. január 13., kedd

Előd

Külföld

Elon Musk „fasisztának” nevezte a brit kormányt

Az X-tulajdonosnak nem tetszik, hogy sorra indulnak az eljárások online kommentek miatt

MH
 2026. január 11. vasárnap. 15:04
Elon Musk „fasisztának” nevezte a brit kormányt az egyre szigorodó cenzúra miatt – közölte a TASZSZ.

Elon Musk
Fotó: AFP/Frederic J. Brown

Musk az X-en azt írta: „Miért ennyire fasiszta a brit kormány?” Ezzel egy bejegyzésre reagált, amely különböző jelentések alapján azt állította, hogy az Egyesült Királyságban már több mint 12 ezer embert tartóztattak le internetes hozzászólások miatt.

Érdemes hozzátenni, a Daily Telegraph korábban arról írt, hogy a brit hatóságok kemény lépéseket fontolgatnak a Musk tulajdonában lévő X-szel szemben, mindenekelőtt a Grok nevű MI-chatbot által készített képek miatt.

