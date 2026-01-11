Áramszünet Belgorodban, halálos dróntámadás Voronyezsben

Ukrajna rakétacsapása után a Belgorodi területen mintegy 600 ezer ember maradt áram, fűtés és víz nélkül – írta a Reuters Vjacseszlav Gladkov kormányzó Telegram-bejegyzése alapján.

Gladkov szerint a helyreállításon dolgoznak, de a helyzet „rendkívül nehéz”. A Reuters helyszíni felvételein Belgorod városában sötét utcák látszanak, a lakosok kézi lámpákkal és autók fényszóróival tájékozódtak. A Belgorodi terület az ukrán határ mentén fekszik, és a háború kezdete óta rendszeresen érik támadások.

Egy másik, vasárnapi ukrán dróntámadás Voronyezsben halálos áldozatot is követelt – írta a Reuters Alekszandr Guszev kormányzó közlése alapján. A beszámoló szerint egy nő meghalt, három ember megsérült, és több mint tíz társasház, mintegy tíz családi ház, egy középiskola, valamint több közigazgatási épület is megrongálódott.

Guszev azt állította, Voronyezs a háború kezdete óta az egyik legsúlyosabb dróntámadást élte át, a Reuters ugyanakkor jelezte: a jelentéseket függetlenül nem tudta azonnal ellenőrizni. A térségben mindeközben tartós fagyok vannak, miközben a háború során mindkét oldalon visszatérő célponttá váltak az energia- és fűtési rendszerek.