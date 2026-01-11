2026. január 13., kedd

Amerikai lecsapott Szíriában

A Pentagon szerint a hadművelet a palmürai halálos támadásra adott válasz

 2026. január 11. vasárnap. 9:12
Az amerikai haderő Központi Parancsnoksága közölte, hogy Szíria teljes területén csapásokat mértek az Iszlám Állam állásaira – írta a Kommerszant.

Az amerikai és szövetséges erők által az Iszlám Állam dzsihadista csoport ellen Szíriában korábban végrehajtott „nagyszabású” csapások pillanata, válaszul a múlt hónapban elkövetett, három amerikai halálos áldozatot követelő támadásra, közölte az amerikai hadsereg
Fotó: AFP/US Central Command (CENTCOM)/Handout

A CENTCOM szerint a támadások egy nagyobb művelet, a Sólyomszem csapás részei, amelyet válaszként indítottak a palmürai halálos akció után, amikor amerikai és szíriai erőket ért támadás.

Az Al Arabiya arról számolt be, hogy a műveletben jordániai F–16-os vadászgépek is részt vehettek, és összesen 35 célpontot értek.

2025. december 13-án Palmürában két amerikai katona és egy amerikai civil tolmács meghalt, az Egyesült Államok pedig december 20-án jelentette be a terrorellenes művelet elindítását.

