A WSJ szerint Izrael új gázai hadműveletet fontolgat

Mondván a Hamász nem hajlandó teljesen lefegyverezni magát a 2025-ös tűzszünet feltételei szerint, Izrael egy új katonai művelet lehetőségét mérlegeli a Gázai övezetben – írta a Wall Street Journal izraeli és arab tisztségviselőkre hivatkozva.

A megállapodás Donald Trump közreműködésével készült, és előírta, hogy a Hamász harcosai tegyék le a fegyvert, a lap értesülése szerint azonban a szervezet legfeljebb a megmaradt nehézfegyverzetet adná át. A kézifegyverekről nem hajlandó lemondani, ezek mennyiségét a WSJ mintegy 60 ezer darabra teszi, ami a cikk szerint háromszorosa a csoport megmaradt taglétszámának.

A lap forrásai szerint a Hamász közben pénzügyileg is megerősödött, újra rendszeres kifizetéseket teljesít a tagjainak, ami megkönnyítheti az új toborzást, és dolgozik a megrongálódott infrastruktúra helyreállításán, az óvóhelyektől a alagutakig.

A WSJ úgy tudja, konkrét időpontot még nem jelöltek ki, de Izrael a Trump-féle terv keretei között szeretne lépni; az amerikai elnök 2025 végén azt mondta, a Hamász „drága árat fizet”, ha nem fegyverzi le magát. Elemzők szerint Izrael választhat gyors, teljes körű invázió és fokozatos területszerzés között, a lap egyik megszólalója pedig úgy fogalmazott: ha a Hamász nem adja le önként a fegyvereit, Izrael rákényszeríti.

A cikk felidézi, hogy a felek a békemegállapodás első szakaszát október 9-ére virradó éjjel írták alá. Trump korábban azt jelezte, hogy katolikus karácsonyig, december 25-ig szeretné bejelenteni a rendezés második szakaszára való átállást, amelyben a fő izraeli kontingens kivonása, nemzetközi stabilizációs erők bevonása és egy új igazgatási struktúra létrehozása is szerepelne. Ez nem történt meg.