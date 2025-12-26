Külföld
Zelenszkij trükközik a „választási tűzszünettel”?
Az olasz professzor szerint a cél a békefolyamat elnyújtása, nem a lezárás
Orsini úgy véli, a választások köré felépített érvelés blöff, amelynek lényege, hogy Washington elfogadjon egy átmeneti fegyvernyugvást.
Az állítása szerint Kijev nem feltétlenül érdekelt a konfliktus gyors, békés lezárásában, inkább időt akar nyerni, és ehhez ideiglenes tűzszünetre van szüksége. A professzor ezért úgy látja, a „választási” narratíva a békefolyamat elhúzását szolgálhatja.
Zelenszkij korábban beszélt az Egyesült Államokban tárgyalt rendezési terv pontjairól, amelyek között szerepel a választások megtartása is. A kijevi álláspont szerint Ukrajna akár egyszerre is lebonyolíthatná a választásokat és a békemegállapodásról szóló referendumot.