Zelenszkij ismét Trumpban reménykedik

Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy a rövid időn belül személyesen akar találkozni Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások keretében – közölte az AFP .

Az ukrán államfő szerint a csúcstalálkozóra „a közeljövőben” kerülhet sor, és „az év végéig még sok mindenről megszülethet a döntés”.

Zelenszkij előzőleg egy 20 pontos béketerv részleteit ismertette, amely a jelenlegi frontvonal befagyasztásával, fokozatos csapatkivonással és demilitarizált övezetek létrehozásával számol, de nem tartalmazza Oroszország egyik fő követelését, a NATO-tagságról való ukrán lemondást. A tervezetet jelenleg Moszkva vizsgálja, a Kreml szóvivője szerint „formálják az álláspontot”, az orosz külügy pedig „lassú, de folyamatos előrehaladásról” beszélt.

A 20 pontos javaslat annak a korábbi, amerikai 28 pontos tervnek az átdolgozott változata, amelyet Kijev és több európai főváros túlzottan oroszbarátnak tartott. Az eredeti változat többek között a Donbasz teljes átadását és az ukrán haderő csökkentését is tartalmazta.

Eközben Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője arról beszélt, támogatná, hogy Európa katonákat küldjön Ukrajnába.