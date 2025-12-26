Külföld
Witkoff és Kushner amerikai „Eldoradót” lát Oroszországban
Az USA elnökének veje és különmegbízottja szerint Oroszország rehabilitásával nemcsak az amerikai befektetők, hanem Európa is jól járna
A lapnak nyilatkozó elemzők és volt befektetők viszont továbbra sem látnak fantáziát Oroszországban, szerintük a növekedési kilátások gyengék, a népesség fogy, a könnyen kitermelhető olajkészletek apadnak. Ennél is nagyobb gondnak tartják a jogbiztonság és az erős, demokratikus intézményrendszer hiányát.
A cikk felidézi Michael Calvey, Bill Browder és más, Oroszországból kényszerrel távozó befektetők tapasztalatait, valamint azt, hogy a Kreml a 2022 utáni időszakban mintegy 49 milliárd dollárnyi külföldi vagyont vett át „ideiglenes irányításra”, azt viszont már nem tették hozzá, hogy ez válasz volt az orosz kintlévőségek befagyasztására.
A WSJ szerint Európa már végigjárta a „változás kereskedelem által” útját, amely Németország orosz gázfüggőségében csúcsosodott ki, és 2022-ben látványosan megbukott, és ezért szerintük kizárólag Moszkvát terheli a felelősség.