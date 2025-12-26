Witkoff és Kushner amerikai „Eldoradót” lát Oroszországban

Steve Witkoff és Jared Kushner Oroszországot amerikai „Eldoradóvá” tenné, de a Trump-kritikus szakértők szerint az ország inkább csapda, mint lehetőség – írta a Wall Street Journal (WSJ). Az USA elnökének veje és különmegbízottja szerint a szankciók enyhítése és Oroszország visszavezetése a világgazdaságba egyszerre hozhatna profitot az amerikai befektetőknek és stabilizálhatná Moszkva viszonyát Ukrajnával és Európával.

A lapnak nyilatkozó elemzők és volt befektetők viszont továbbra sem látnak fantáziát Oroszországban, szerintük a növekedési kilátások gyengék, a népesség fogy, a könnyen kitermelhető olajkészletek apadnak. Ennél is nagyobb gondnak tartják a jogbiztonság és az erős, demokratikus intézményrendszer hiányát.

A cikk felidézi Michael Calvey, Bill Browder és más, Oroszországból kényszerrel távozó befektetők tapasztalatait, valamint azt, hogy a Kreml a 2022 utáni időszakban mintegy 49 milliárd dollárnyi külföldi vagyont vett át „ideiglenes irányításra”, azt viszont már nem tették hozzá, hogy ez válasz volt az orosz kintlévőségek befagyasztására.

A WSJ szerint Európa már végigjárta a „változás kereskedelem által” útját, amely Németország orosz gázfüggőségében csúcsosodott ki, és 2022-ben látványosan megbukott, és ezért szerintük kizárólag Moszkvát terheli a felelősség.