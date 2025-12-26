2025. december 26., péntek

Előd

EUR 391.19 Ft
USD 331.71 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Witkoff és Kushner amerikai „Eldoradót” lát Oroszországban

Az USA elnökének veje és különmegbízottja szerint Oroszország rehabilitásával nemcsak az amerikai befektetők, hanem Európa is jól járna

MH
 2025. december 26. péntek. 15:40
Megosztás

Steve Witkoff és Jared Kushner Oroszországot amerikai „Eldoradóvá” tenné, de a Trump-kritikus szakértők szerint az ország inkább csapda, mint lehetőség – írta a Wall Street Journal (WSJ). Az USA elnökének veje és különmegbízottja szerint a szankciók enyhítése és Oroszország visszavezetése a világgazdaságba egyszerre hozhatna profitot az amerikai befektetőknek és stabilizálhatná Moszkva viszonyát Ukrajnával és Európával.

Witkoff és Kushner amerikai „Eldoradót” lát Oroszországban
Jared Kushner (b) és Steven Witkoff
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Joe Raedle

A lapnak nyilatkozó elemzők és volt befektetők viszont továbbra sem látnak fantáziát Oroszországban, szerintük a növekedési kilátások gyengék, a népesség fogy, a könnyen kitermelhető olajkészletek apadnak. Ennél is nagyobb gondnak tartják a jogbiztonság és az erős, demokratikus intézményrendszer hiányát.

A cikk felidézi Michael Calvey, Bill Browder és más, Oroszországból kényszerrel távozó befektetők tapasztalatait, valamint azt, hogy a Kreml a 2022 utáni időszakban mintegy 49 milliárd dollárnyi külföldi vagyont vett át „ideiglenes irányításra”, azt viszont már nem tették hozzá, hogy ez válasz volt az orosz kintlévőségek befagyasztására.

A WSJ szerint Európa már végigjárta a „változás kereskedelem által” útját, amely Németország orosz gázfüggőségében csúcsosodott ki, és 2022-ben látványosan megbukott, és ezért szerintük kizárólag Moszkvát terheli a felelősség.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink