Vasárnap találkozhat Zelenszkij és Trump

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint vasárnap, Floridában kerülhet sor találkozójára Donald Trump amerikai elnökkel, ahol a biztonsági garanciák mellett a területi kérdések is napirenden lesznek – közölte az rbc.ua .

Zelenszkij elmondta, hogy az amerikai féllel közösen kidolgozott, 20 pontos béketerv „mintegy 90 százalékban kész”, de a legkényesebb ügyek – így a biztonsági garanciák és a területi rendezés – csak vezetői szinten dönthetők el. A hétvégi, várhatóan vasárnapi floridai egyeztetésen a tervek szerint áttekintik a garanciákról szóló dokumentumokat és egy leendő gazdasági megállapodás alapvonalait is.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: minden olyan kérdést felvet majd, ahol még nézetkülönbségek vannak, beleértve a Donbassz jövőjét, a Zaporizzsjai Atomerőmű helyzetét és az ukrán hadsereg háború utáni méretét. Azt mondta, jelenleg elfogadhatónak tartják azt a haderőnagyságot, amelyet a mostani tervezetek rögzítenek, és úgy fogalmazott: „az amerikai fél meghallgatja Ukrajna álláspontját”.

Az rbc.ua emlékeztet, hogy a tervezett találkozó helyszíne Trump floridai rezidenciája, Mar-a-Lago, és az amerikai NATO-nagykövet, Matthew Whitaker korábban úgy nyilatkozott: szerinte az orosz–ukrán békemegállapodás akár a következő 90 napban is megszülethet.