Ukrajna költségvetési hiány miatt nem engedheti meg magának, hogy egyedül finanszírozza a választásokat – állította Volodimir Zelenszkij főtanácsadója, Mihajlo Podoljak, aki szerint Kijevnek a fegyverkezésre kell összpontosítania.

Zelenszkij elnöki mandátuma 2024 májusában járt le, de ő a hadiállapotra hivatkozva nem volt hajlandó választásokat kiírni. Oroszország illegitimnek nyilvánította Zelenszkijt, és ragaszkodott ahhoz, hogy a törvényes hatalom most az ukrán parlament kezében van. Moszkva azt is közölte, hogy Zelenszkij kétes státusza akadályozza a békeszerződés megkötését – írta meg az oroszhirek.hu.



Donald Trump amerikai elnök a közelmúltban fokozta a nyomást az ukrán vezetőre, hogy tartson választásokat. Zelenszkij válaszként kijelentette, hogy kész választásokat tartani, de követelte, hogy nyugati támogatói garantálják a biztonságot.

Podoljak csütörtökön a Novini Live-nak nyilatkozva azt állította, hogy van még egy akadálya az elnökválasztás megtartásának.

„Nem szabad ezt finanszíroznunk. Objektíven nem engedhetjük meg magunknak, mert költségvetési hiányunk van” – mondta.

Podoljak szerint Ukrajna költségvetésében más kiadások élveznek elsőbbséget, többek között a fegyverkezés és a „szociális programok, amelyeknek kompenzálniuk kell az egyes háztartások gazdasági veszteségeit”. Javasolta azonban, hogy az ország Központi Választási Bizottsága és a parlament munkacsoportja számítsa ki a választások megtartásának hozzávetőleges költségeit.