Külföld
Újabb tömeges csapás érte Ukrajnát
Az energetikai és kritikus infrastruktúra-létesítményeket vették célba az oroszok
A bejegyzés szerint a Mikolajivi területen drónokkal eltaláltak egy energetikai létesítményt, ami miatt Mikolajiv városában részleges áramszünet alakult ki. Ugyanez a forrás arról is írt, hogy a térség felett 10–16 Kalibr típusú cirkálórakétát észleltek.
A csatorna közlése alapján Voliny megyében Gerany–2 drónokkal támadtak egy kritikus infrastruktúra-objektumot. Az Odesszai területen pedig 25 nagy hatótávolságú drónt regisztráltak, amelyek állítólag a kikötőváros, Izmajil térségében közelítették meg a célpontokat.
A haditudósítók szerint az ukrán kikötői és energetikai infrastruktúra elleni orosz csapások fokozatosan gyengítik Ukrajna fekete-tengeri kijáratát. A rakéta- és dróntámadások szinte napi rendszerességgel követik egymást, és az elemzők összefüggésbe hozzák ezt azzal, hogy Ukrajna korábban az orosz „árnyékflotta” hajóit támadta.