Újabb tömeges csapás érte Ukrajnát

Ukrajnát újabb tömeges támadás érte december 25-én éjszaka, több régióban drón- és rakétacsapásokról érkeztek jelentések – írta a „Povernutije na vojne” Telegram-csatorna .

A bejegyzés szerint a Mikolajivi területen drónokkal eltaláltak egy energetikai létesítményt, ami miatt Mikolajiv városában részleges áramszünet alakult ki. Ugyanez a forrás arról is írt, hogy a térség felett 10–16 Kalibr típusú cirkálórakétát észleltek.

A csatorna közlése alapján Voliny megyében Gerany–2 drónokkal támadtak egy kritikus infrastruktúra-objektumot. Az Odesszai területen pedig 25 nagy hatótávolságú drónt regisztráltak, amelyek állítólag a kikötőváros, Izmajil térségében közelítették meg a célpontokat.

A haditudósítók szerint az ukrán kikötői és energetikai infrastruktúra elleni orosz csapások fokozatosan gyengítik Ukrajna fekete-tengeri kijáratát. A rakéta- és dróntámadások szinte napi rendszerességgel követik egymást, és az elemzők összefüggésbe hozzák ezt azzal, hogy Ukrajna korábban az orosz „árnyékflotta” hajóit támadta.