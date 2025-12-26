Több mint száz összecsapás egyetlen nap alatt

Egyetlen nap leforgása alatt összesen 115 harci érintkezést regisztráltak, a legtöbb támadás Pokrovszk irányában zajlott – közölte az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara a Telegramon .

A beszámoló szerint csütörtökön az orosz erők 50 légicsapást mértek, 108 irányított légibombát dobtak le, emellett 4060 kamikaze drónt vetettek be, és 2792 alkalommal lőtték a településeket, illetve az ukrán állásokat.

A jelentés hosszasan részletezi a harcokat. Észak–Szlobozsanszk és Kurszk térségében egy légicsapást említenek, valamint 68 tüzérségi támadást, ezek közül egyet sorozatvetőkkel. A Dél–Szlobozsanszki irányban a Vovcsanszk és Dvoricsanszke környéki támadásokról írnak; az ukrán egységek hét rohamot vertek vissza, egy összecsapás este még tartott. Kupjanszk térségében egy támadást hárítottak el Hluscsivka felé. Liman irányában nyolc támadást vertek vissza Novoszelivka, Sztavki és Novoszerhijivka környékén, és egy további harc folyamatban volt. Szlovjanszk térségében öt próbálkozást említenek Szeverszk és Szerebrjanka körzetében, Kramatorszk irányában egy támadást Novomarkove térségében.

Kostjantinyivka környékén 14 támadást jeleztek több településnél, míg Pokrovszk irányában 26 rohamot sorol fel a közlés többek között Rodinszke, Mirnohrad, Kotline és Dacsne térségében; egy ütközet ott is estig tartott. A vezérkar állítása szerint ezen a szakaszon 48 orosz katona meghalt, 24 megsebesült, és több eszközt megsemmisítettek, köztük egy tüzérségi rendszert, 21 drónt, járműveket, átjátszó antennákat, lőszerraktárakat, valamint egy személyzeti fedezéket; egy harckocsit és több tüzérségi eszközt megrongáltak. Az Olekszandrivka irányában 14 támadást vertek vissza, ott is volt folyamatban lévő harc.

A jelentés végén emlékeztetnek: ukrán állítás szerint a teljes körű invázió kezdete óta az orosz személyi veszteségek meghaladták az 1,2 milliót, és az előző nap 1090 katonát „likvidáltak”.