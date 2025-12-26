Külföld
Titokzatos műholdat lőttek fel az oroszok
A védelmi minisztérium szerint a műhold földkörüli pályára állt, stabil a kapcsolat
A Szojuz 2.1a fellövése akadálytalanul megtörtént
Fotó: AFP / NASA / Bill INGALLS
A közlés szerint a műholdat az orosz Légi- és Kozmikus Erők földi irányító eszközei átvették, és stabil telemetriai kapcsolatot létesítettek vele.
A minisztérium azt is jelezte, hogy a fedélzeti rendszerek a normál üzemi rend szerint működnek. A rakétát az Arhangelszki területen található Pleszeckből 17:11-kor (moszkvai idő szerint) bocsátották fel, azt azonban nem közölték, pontosan milyen típusú műhold került pályára.