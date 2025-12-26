2025. december 26., péntek

Külföld

Titokzatos műholdat lőttek fel az oroszok

A védelmi minisztérium szerint a műhold földkörüli pályára állt, stabil a kapcsolat

 2025. december 26. péntek. 12:12
A Pleszeck űrrepülőtérről indított Szojuz–2.1a hordozórakéta repülése rendben zajlott, a fedélzetén lévő űreszközt sikeresen földkörüli pályára állították – közölte a Kommerszant az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása alapján.

Titokzatos műholdat lőttek fel az oroszok
A Szojuz 2.1a fellövése akadálytalanul megtörtént
Fotó: AFP / NASA / Bill INGALLS

A közlés szerint a műholdat az orosz Légi- és Kozmikus Erők földi irányító eszközei átvették, és stabil telemetriai kapcsolatot létesítettek vele.

A minisztérium azt is jelezte, hogy a fedélzeti rendszerek a normál üzemi rend szerint működnek. A rakétát az Arhangelszki területen található Pleszeckből 17:11-kor (moszkvai idő szerint) bocsátották fel, azt azonban nem közölték, pontosan milyen típusú műhold került pályára.

