Szóra bírták Zelenszkij szökésben lévő üzlettársát

Ukrán újságírók Izraelben találták meg Timur Mindicset, az Enerhoatom körüli korrupciós ügy egyik fő gyanúsítottját – közölte az rbc.ua .

Az üzletember a vele szemben indított eljárást „nagy médiaheccnek” nevezte, azt állítva, hogy „bűnbakká tették”, a NABU által nyilvánosságra hozott hangfelvételeket pedig szerinte „kiragadták a kontextusból”.

Mindics nem tagadta, hogy ismeri Rusztem Umerovot, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárát, illetve Herman Galuscsenkót, a nemrég leváltott energetikai minisztert, de minden rájuk gyakorolt nyomást visszautasított. Megerősítette, hogy egykor jó kapcsolatban állt Volodimir Zelenszkijjel is, ugyanakkor azt mondta, az elnökkel „már rég, a teljes elnöki ciklus alatt is csak nagyon ritkán” beszélt, mostanra pedig egyáltalán nem tartják a kapcsolatot.

A férfi azt állítja, a nyomozás lezárultáig nem kíván részletesen reagálni a vádakra, és arra panaszkodott, hogy „bármivel meg lehet vádolni”, folyamatosan új eljárásokat nyitnak ellene. Szerinte úgy mutatták be az ügyet, „ahogy azt ma a közvélemény könnyen elfogadja”, ezért rengeteg dolgot „hozzáírnak”, amelyekhez állítása szerint semmi köze.

Az Ukrajinszka Pravda Izraelben megtalálta üzlettársát, Olekszandr „Sugarman” Cukermant is, akit a „Midasz-művelet” keretében a korrupciós sémák egyik szervezőjeként emlegetnek. Cukerman azt mondta, szándékában áll visszatérni Ukrajnába, de a konkrét vádakat ő sem kommentálta.

A NABU november 10-én jelentette be az Enerhoatomot érintő, nagy értékű vesztegetési és pénzmosási ügy feltárását. A nyomozók szerint a csoport a szerződések értékének 10–15 százalékát „visszaosztásként” kapta meg, és mintegy 100 millió dollárt legalizált egy kijevi „back office”-on keresztül.

Az ügyben Mindics mellett Herman Galuscsenko, Olekszij Cserniscov volt miniszterelnök-helyettes, az Enerhoatom biztonsági vezetője és több háttérember szerepel gyanúsítottként; Galuscsenkót a parlament már menesztette, Mindics esetében pedig távollétében rendeltek el kényszerintézkedést.