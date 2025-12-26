Orosz felderítő repülőgépet azonosítottak a Balti-tenger felett

Lengyelország vadászgépeket küldött egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közelében - közölte csütörtökön az ország hadserege. A lengyel nemzetbiztonsági hivatal jelentése szerint az éjszaka folyamán több tucat légi eszköz hatolt be a lengyel légtérbe Fehéroroszország felől. A hivatal közlése szerint az ünnepi időszakban történt incidensek provokációra utalhatnak.

Lengyelország vadászgépeket küldött egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közelében

A lengyel hadsereg közölte: a vadászgépek azonosították, majd kikísérték az orosz felderítő repülőgépet, amely a lengyel légtér közelében, a Balti-tenger felett repült.

A lengyel nemzetbiztonsági hivatal közlése szerint a Fehéroroszország felől érkező „légi eszközök” közül négyet már megtaláltak, ezeket valószínűleg cigarettacsempészetre használták.

A hivatal szerint a légtérsértések tömeges jellege, az ünnepi időszakban történt időzítés, a Balti-tengeren tapasztalt orosz katonai aktivitás, valamint az, hogy hasonló esetek nemrégen Litvániában is előfordultak, arra utalhatnak, hogy a történtek egy csempésztevékenységnek álcázott provokáció részei.

A lengyel hadsereg közlése szerint a Fehéroroszországgal határos Podlasiei vajdaság fölötti légtér egy részét ideiglenesen lezárták a polgári légi forgalom elől biztonsági okokból.