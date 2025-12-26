Külföld
Orosz felderítő repülőgépet azonosítottak a Balti-tenger felett
A lengyel hadsereg közölte: a vadászgépek azonosították, majd kikísérték az orosz felderítő repülőgépet, amely a lengyel légtér közelében, a Balti-tenger felett repült.
A lengyel nemzetbiztonsági hivatal közlése szerint a Fehéroroszország felől érkező „légi eszközök” közül négyet már megtaláltak, ezeket valószínűleg cigarettacsempészetre használták.
A hivatal szerint a légtérsértések tömeges jellege, az ünnepi időszakban történt időzítés, a Balti-tengeren tapasztalt orosz katonai aktivitás, valamint az, hogy hasonló esetek nemrégen Litvániában is előfordultak, arra utalhatnak, hogy a történtek egy csempésztevékenységnek álcázott provokáció részei.
A lengyel hadsereg közlése szerint a Fehéroroszországgal határos Podlasiei vajdaság fölötti légtér egy részét ideiglenesen lezárták a polgári légi forgalom elől biztonsági okokból.