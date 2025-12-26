Németország nem csatlakozik a gázai békefenntartó erőhöz a közeljövőben

A német külügyminiszter szerint országa nem csatlakozik a közeljövőben a gázai békefenntartó erőhöz

A pénteken közzétett nyilatkozatban Wadephul a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy a német katonák nem fognak részt venni egy olyan erőben, amelynek feladata „konkrét biztonságot nyújtani kétség esetén”. „Sokan nem tudják elképzelni, hogy német katonák ilyen feladatot lássanak el ebben a régióban” – tette hozzá.

Németország kész konstruktív szerepet vállalni az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatában szereplő struktúrákban, például a békétanácsban. Berlin azonban még nem kapott hivatalos meghívást a tanácsban való részvételre.

Donald Trump amerikai elnök 20 pontos béketervének közelgő második fázisa a palesztin militáns csoport, a Hamász lefegyverzését és az ISF létrehozását szorgalmazza. A fegyverszünet hatálybalépése után két hónappal a Hamász megtagadta a fegyverek letételét.

Wadephul szerint csapatokat küldő potenciális országokkal folytatott kezdeti konzultációkat követően politikai keretre van szükség, amely magában foglalja az ISF és a palesztin biztonsági erők által biztosított biztonsági keretet is. „Fontos lenne, hogy mindezt nagyon hamar el tudjuk kezdeni” – hangsúlyozta. „Nem engedhetjük, hogy a Gázai övezet jelenlegi felosztása, amelynek egyik részét az izraeli hadsereg, másik részét pedig egyre inkább a Hamász ellenőrzi, véglegessé váljon” – figyelmeztetett.

Kijelentette, hogy támogatja, hogy „Németország közvetítő szerepet vállaljon Izrael biztonságának figyelembevétele érdekében”, tekintettel Berlin Izraelhez fűződő kapcsolatára és a holokauszt miatti történelmi felelősségére.

Hangoztatta egyben, hogy országa kulcsszerepet kíván játszani a terület újjáépítési folyamatában. Reményét fejezte ki, hogy az Egyiptom, Németország és más országok által tervezett nemzetközi újjáépítési konferenciát 2026 elején megrendezik. Elmondta, hogy Németország támogatni fogja az újjáépítést, de felszólította a gazdag öbölmenti országokat, hogy pénzügyi forrásokkal segítsék a folyamatot.

Jelenleg több humanitárius segély érkezik a Gázai övezetbe, „de ez nem elég” – fejtette ki a miniszter. Bár megnyitották a határátkelőhelyeket és jelentősen javult a Jordániából való bejutás, szerinte „a helyzet nem kielégítő”.