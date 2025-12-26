Megtámadták a Krímet az ukránok

Négy óra alatt összesen 24 ukrán drónt lőttek le a Krím és a Fekete-tenger felett – írta a Lenta.ru .

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint 14 pilóta nélküli repülőeszközt magán a félszigeten, további 10-et pedig a Fekete-tenger feletti légtérben semmisítettek meg.

A tárca sérülésekről vagy földi károkról nem közölt részleteket. Korábban a régió vezetőjének tanácsadója, Oleg Krjucskov arról is beszélt, hogy a lakosságot hamis, mesterséges intelligenciával generált „rendeletekkel” próbálják megtéveszteni.