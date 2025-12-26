Georgiában őrizetbe vették az egykori védelmi minisztert

A georgiai állambiztonsági szolgálat (SZGB) őrizetbe vette Bacso Ahalaja volt védelmi minisztert azzal a váddal, hogy ő volt az elnöki palota elleni októberi ostrom főszervezője – számolt be pénteken a helyi sajtónak Lasa Magradze, a szolgálat első helyettes vezetője.

„Az összegyűjtött bizonyítékok alapján megerősítést nyert a georgiai október 4-i események főszervezőjének személye. Ennek megfelelően őrizetbe vettük Bacsana (Bacso) Ahalaját” – mondta Magradze, hozzátéve, hogy a volt miniszterrel együtt őrizetbe vették a feleségét, Ani Nadareisvilit is, de a biztonsági erők őt később elengedték.

A SZGB közlése szerint a biztonsági erők megvizsgálták Ahalaja levelezését, valamint azokat a telefonhívásokat, amelyeket egy telefonos alkalmazáson keresztül folytatott az elnöki palota ostromának többi szervezőjével és résztvevőjével.

Magradze pontosította, hogy az IP-cím, amelyen keresztül Ahalaja kapcsolatban állt a bűncselekményben részt vevő társaival, feleségéhez tartozott. A rendőrség percre pontosan rekonstruálta a történtek lefolyását – mondta.

Október 4-én, a helyi választások napján Tbilisziben ellenzéki tüntetés volt. A szervezők, akik aznapra a hatalom megdöntését hirdették, felszólították a tüntetőket, hogy „szerezzék meg az elnöki palota kulcsait”, majd a demonstrálók egy része a közeli rezidenciához indult. A tüntetők lebontották a létesítmény kerítését, de a különleges erők vízágyúkkal és könnygázzal visszaszorították őket.

A hatalom megdöntésére való felhívás és csoportos erőszak szervezése miatt a rendőrség a tüntetés öt szervezőjét vette őrizetbe, egy híres operaénekest, a korábbi főügyészt, két ellenzéki politikust és egy egykori katonát. Ezenfelül letartóztattak több mint 40 embert, aki részt vett a zavargásokban.

Ahalaja 2009 és 2012 között volt védelmi miniszter Miheil Szaakasvili georgiai elnök kormányában. Ő volt az egyik legbefolyásosabb tisztségviselő abban az időben. A hatalomváltás után, 2012-ben letartóztatták, és különböző bűncselekmények miatt bűnösnek találták, kilenc év börtönbüntetésre ítélték. A politikus 2022-ben szabadult.