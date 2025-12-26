2025. december 26., péntek

Bajban Németország: jönnek a megszorítások

A dráguló egészségügy miatt szolgáltatáscsökkentés vár a német betegekre

 2025. december 26. péntek. 15:29
A német kormány szerint elkerülhetetlenné váltak a megszorítások az egészségügyben, mert a világ egyik legdrágább rendszerét működtetik anélkül, hogy a lakosság egészségi állapota kiemelkedően jó lenne – közölte az Euronews.

Thorsten Frei és főnöke, Friedrich Merz
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / DPA / KAY NIETFELD

Thorsten Frei kancelláriaminiszter szerint egyes ellátásokat meg kell szüntetni, és a pácienseknek a jövőben kevesebb szolgáltatásra számíthatnak.

Frei a szabad orvosválasztást is megkérdőjelezi: szerinte a betegek gyakran „laikusan” döntik el, melyik szakorvoshoz mennek, ami fölösleges vizsgálatokhoz és költségekhez vezet. Úgy véli, háziorvosi kapuőrrendszerre lenne szükség, amely a szakrendelésekhez való hozzáférést jobban irányítja, és visszafogja a felesleges vizsgálatokat.

Közben egyre nagyobb vita zajlik a nagyobb önrészről is: felmerült a magasabb gyógyszertári térítési díj és a vizitdíj visszahozása. Az egészségbiztosítók ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen lépések legfeljebb átmenetileg enyhítenék a terheket, miközben a járulékok 2026-ban így is tovább emelkednek, és több pénztár már most készül hozzájárulásainak növelésére.

