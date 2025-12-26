2025. december 26., péntek

Előd

EUR 391.19 Ft
USD 331.71 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Amerikai katonai gépek érkeztek Venezuela térségébe

A Newsweek szerint ezúttal öt MC-130J-t vezényeltek Puerto Ricóba

MH
 2025. december 26. péntek. 13:02
Megosztás

Az Egyesült Államok további öt MC-130J Commando II katonai repülőgépet irányított a Karib-térségbe, Venezuela közelébe – írta a Newsweek.

Amerikai katonai gépek érkeztek Venezuela térségébe
Egy amerikai MC-130J, ezekről a gépekről deszantosokat és ellátmányt is ledobhatnak
Fotó: AFP / JAM STA ROSA

A lap műholdfelvételek adataira hivatkozva azt közölte, hogy a gépek a Puerto Ricó-i Rafael Hernández repülőtéren (Aguadilla) és a Roosevelt Roads haditengerészeti bázison (Ceiba) állomásoznak. Az MC-130J típust elsősorban rejtett műveleteknél, rossz látási viszonyok között használják: alkalmas lehet észrevétlen behatolásra, katonák kimentésére, illetve helikopterek és billenőrotoros gépek légi utántöltésére.

A cikk felidézi: a The Wall Street Journal korábban arról írt, hogy a Pentagon CV-22 Osprey billenőrotorosokat és C-17 szállítógépeket is a régióba küldött, valamint csapatokat és páncélozott járműveket. A lépések a lapok szerint az Egyesült Államok és Venezuela közötti feszültség erősödésével esnek egybe: Washington a venezuelai kormányt a helyi drogkartellek segítőjének tartja, Donald Trump amerikai elnök pedig nem zárta ki egy fegyveres konfliktus lehetőségét sem.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink