Mark Rutte NATO-főtitkár szerint az a döntés, hogy a tagállamok 2035-re a GDP öt százalékára emelik védelmi kiadásaikat, Donald Trump amerikai elnök egyik legnagyobb külpolitikai eredménye – írta az Abendzeitung München .

Rutte a lap kérdésére úgy fogalmazott: szerinte ez „Trump külpolitikájának egyik legnagyobb vívmánya jelenleg”.

A főtitkár korábban arról beszélt, hogy az európaiaknak olyan háború lehetőségére kell felkészülniük, amilyet a nagy- és dédszüleik éltek át, és ismét felszólította a NATO-országokat, hogy növeljék védelmi kiadásaikat.

A cikk emlékeztet: június 25-én a szövetség tagállami vezetői megállapodtak abban, hogy 2035-ig fokozatosan a GDP öt százalékára emelik védelmi költéseiket. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter erre reagálva azt mondta, a NATO katonai kiadásainak növekedése érdemben nem befolyásolja Oroszország biztonságát.