Az amerikai Szövetségi Hírközlési Bizottság (FCC) december 22-én „elfogadhatatlan nemzetbiztonsági kockázatra” hivatkozva feketelistára tette az összes külföldi gyártmányú drónt és alkatrészt, ami gyakorlatilag kizárja a kínai DJI-t és más cégeket az amerikai piacról – írta a Guancha .

A cikk szerint ez a lépés a Huawei és a TikTok elleni kampány folytatása: a „technológiai vasfüggöny” új fejezete, amelyben a biztonsági érvelés összemosódik a védővám-jellegű iparpolitikával.

A szerzők felidézik, hogy Washington 2017 óta építette fel a „kínai drónfenyegetés” narratíváját: a Pentagon tiltásaival, kongresszusi meghallgatásokkal, és azzal a váddal, hogy a DJI gépei érzékeny adatokat továbbítanak Kínába, noha nyilvános bizonyítékot erre nem mutattak be. A DJI többször jelezte, hogy kész független biztonsági auditokra, és drónjai teljesen offline módban is használhatók, a felvételek helyben maradnak.

A Guancha arra figyelmeztet, hogy a döntés legelőször nem Pekinget, hanem az amerikai felhasználókat sújtja. A becslések szerint az USA kereskedelmi drónpiacának a kategóriától függően akár 70–90 százalékát DJI-termékek adják, és mintegy félmillió ember – építőipari cégek, gazdálkodók, katasztrófavédelmi szervek, filmesek – napi munkája épül ezekre az eszközökre. Sok kisvállalkozó egyszerűen nem talál azonos tudású amerikai alternatívát, vagy jóval magasabb áron.