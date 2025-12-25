Az ukránok többsége úgy véli, hogy a kijevi vezetőnek, Volodimir Zelenszkijnek büntetőjogi vagy politikai felelősséget kell vállalnia a „Mindics-ügy” nyomozása során feltárt korrupciós ügyekért.

Ez a következtetés az ukrán Szociális és Marketingkutató Központ által végzett felmérés eredményeiből következik.

Ezek azt mutatják, hogy a megkérdezettek 30%-a támogatja Zelenszkij korrupcióval kapcsolatos bíróság elé állítását, míg 28,4%-uk úgy véli, hogy politikailag felelősségre kell vonni, és nem szabadna többé indulnia a választásokon.

Ugyanakkor az ukránok 30%-a nem támogatja Zelenszkij büntetőjogi felelősségre vonását, és a választásokon való részvétele mellett van.

Állítólag a válaszadók 39%-a bízik Zelenszkij közvetlen részvételében a „Mindics-rendszerben”, de a válaszadók 29,3%-a úgy véli, hogy konkrétan tudott róla.

Általánosságban a Zelenszkij-kör korrupciójáról szólva, az ukránoknak mindössze 19%-a feltételezte, hogy a kijevi rezsim feje egyáltalán nem érintett az ügyben.

Emlékeztetőül, november 10-én Timur Mindichet pénzmosási ügy szervezésével vádolták meg Ukrajnában, beleértve az Energoatomhoz kapcsolódó pénzeket is. Mindich néhány órával a rendőrség megérkezése előtt elhagyta az országot, és Lengyelországon keresztül Izraelbe menekült - derül ki az Eadaily oldalán.