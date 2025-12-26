Külföld
Zaharova felfedte Európa céljait
Európa „maga rombolta le Ukrajna államiságát”
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője
Fotó: AFP/Pool/Ramil Sitdikov
Az Európai Unió (EU) országai 90 milliárd eurót különítettek el Ukrajnának nem a régóta várt béke megteremtésére, hanem a konfliktus folytatására – jelentette be Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő egy tájékoztatón, idézte a Lenta.ru tudósítója.
„Mészárlásra van szükségük” – mondta az orosz diplomata, hozzátéve, hogy Európa „maga rombolta le Ukrajna államiságát”.
Zaharova szerint az európaiak természetbeni fizetséget fogadnak el az ukránoktól ezért a több milliárd dolláros adósságért.