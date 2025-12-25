Veszélyben a csernobili erőmű szarkofágja

A csernobili atomerőmű igazgatója szerint fennáll a veszélye annak, hogy a 4-es blokk fölötti védőszerkezet – az úgynevezett szarkofág – nem bírna ki egy újabb orosz támadást, még akkor sem, ha a rakéta vagy drón nem közvetlenül a szerkezetbe csapódik. Szerhij Tarakanov erről az AFP-nek beszélt.

Tarakanov szerint a védőburkolat, vagyis az Új biztonságos védőburkolat (NSC) teljes helyreállítása három-négy évig is eltarthat. Az igazgató úgy fogalmazott: ha egy rakéta vagy drón közvetlen találatot érne el, vagy akár a közelben csapódna be – példaként egy Iszkander rakétát említett –, senki sem tudná garantálni, hogy a védőszerkezet állva marad.

Ukrajna 42 millió eurós támogatást kap a csernobili szarkofág helyreállítására.

Az igazgató elmondása szerint a korábbi orosz támadás után a szarkofág több alapvető funkcióját elveszítette, ugyanakkor a sugárzási szintek a létesítményben „stabilak és a normán belül” maradtak. A dróncsapás nyomán keletkezett nagyobb nyílást védőburkolattal lefedték, de még mintegy 300 kisebb nyílás lezárása hátravan – ezeket a tűzoltók okozták a tűz oltása során – írta a Kiszo.net.