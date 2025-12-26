Ukrajnában már senki sincs biztonágban

Koskovics Zoltán Facebook-oldalán közzétett videója újabb súlyos bizonyítéka annak, hogy Ukrajnában a kényszersorozás mára nyílt erőszakba fordult.

A videón jól kivehető, amint három, a területi toborzóközponthoz (TCK) tartozó tiszt és egy rendőr csap le kiszemelt áldozatára. Nem igazoltatásról van szó, hanem nyílt, fizikai kényszerről.

A férfit nem felszólítják, nem kérik, hanem megragadják, majd a lábánál fogva próbálják elhurcolni a lakásától, miközben ő kétségbeesetten ellenáll.

A jelenet drámai fordulatot vesz, amikor két másik civil a férfi segítségére siet. Látják, hogy egy embert erőszakkal akarnak elvinni, és közbelépnek. Heves dulakodás kezdődik, lökdösődés, kiabálás, testi erőfölény demonstrálása. Az egyik férfi videóra veszi az eseményeket, nyilvánvalóan azért, hogy bizonyítéka legyen az erőszakos fellépésről.

A válasz újabb agresszió: az egyik TCK-s tiszt rátámad a felvételt készítő férfira, meglöki, és a felvételen úgy tűnik, majdnem lelöki a lépcsőről, mielőtt az elmenekül. A videó legnyugtalanítóbb üzenete az erőszak természetessége: az intézkedők rutinosnak tűnnek, úgy járnak el, mint minden nap.

Ukrajnában mára senki sincs biztonságban.

Koskovics Zoltán arra is felhívja a figyelmet, hogy az áldozatok ukrán taxisofőrök, tanárok, könyvelők, egyszerű dolgozó emberek, akik néhány évvel ezelőtt még el sem tudták volna képzelni, hogy ilyen helyzetbe kerülhetnek. Eszükbe sem jutott, hogy egyszer az utcán, rendőri jelenlét mellett, erőszakkal hurcolhatják el őket.

Majd hozzátette: más kérdés, hogy az ukránok hagyták magukat az orruknál fogva vezetni. Elhitték a mesét az elvekről, az értékekről, meg az európai útról. Az bizony ide vezetett.

A kényszersorozásról készült videók azért különösen sokkolóak, mert egy olyan ország hétköznapjait mutatják, amelyet Nyugaton követendő példaként, erkölcsi mérceként állítanak be.

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, a lakosság körében pedig növekszik a félelem és a bizalmatlanság. November elején Cserkaszi városban egy iskola mellett történtek megdöbbentő események, egy másik esetben pedig egy futárt raboltak el Zelenszkij pribékjei. Már a látszatát sem próbálják fenntartani a törvényességnek - írja a Magyar Nemzet.

A toborzókat még az sem érdekli, ha áldozatuk az akció közben megsérül vagy épp meghal.

Néhány hónappal ezelőtt a kárpátaljai magyar Sebestyén József esett áldozatul a kényszersorozás kegyetlenségének. Ügyét az ukrán hatóságok minden eszközzel igyekeztek eltussolni, Brüsszel pedig tudomást sem vett a tragédiáról.