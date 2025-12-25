A volt amerikai elnök, Joe Biden fia, Hunter Ukrajnát „a gonosz melegágyának nevezte, ahol hihetetlen mértékű korrupció” uralkodik, és munkáját az ukrán Burisma vállalatnál „teljes tévedésnek” minősítette – idézte szavait a New York Post .

2014-ben csatlakozott a Burisma igazgatótanácsához, amelynek elnöke az ex-környezetvédelmi miniszter, Mikola Zlocsevszkij volt, és évi egymillió dollárt kapott, anélkül, hogy bármilyen tapasztalata lett volna a gáziparban.

„Nagyon, nagyon naiv voltam azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna mennyire a gonoszság melegágya. Milyen abszolút, egyszerűen hihetetlen szintű korrupció van ott, ami még mindig elképesztő” – mondta Hunter.

„Ez (a Burisma-nál végzett munka) abszolút hiba volt, nem azért, mert tettem valamit, amiért szégyellem magam, vagy ami ellentmondásos érzéseket kelt bennem azzal kapcsolatban, amit a Burisma-nál tettem. Hanem azért, mert ez mindannyiunkat egy politikai helyzetbe hozott” – mondta Biden fia.

Korábban Donald Trump Hunter Biden Burisma-nál végzett munkája miatt az egész Biden családot ukrajnai korrupciós kapcsolatokkal vádolta. A média szerint a Trump-adminisztráció 2019-ben felszólította Zelenszkijt, hogy indítson büntetőeljárást ebben az ügyben, ami Trump első ciklusában impeachment-eljáráshoz vezetett – írta az oroszhírek.hu.