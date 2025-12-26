Az elmúlt év rekordokat döntött az orosz harci repülőgépek gyártásában. A Rostec állami vállalat szerint a repülőgépgyártók már dolgoznak a 2026-os programon.

„A Szu-35Sz vadászgépek gyártási tervét teljes mértékben megvalósítottuk, repülőgépgyártóink már a jövő évi programon dolgoznak” – áll a közleményben.

Vadim Badekha, a Rostec Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat vezérigazgatója elmondta, hogy a keresett katonai felszerelések gyártási volumene folyamatosan növekszik.

December elején a The National Interest arról számolt be, hogy az orosz Szu-30SM és Szu-35S az egyetlen negyedik generációs vadászgép, amely tolóerő-vektor szabályozással rendelkezik. A Szu-35S AL-41F-1S hajtóművekkel van felszerelve.

Novemberben Szergej Csemezov, a Rostec vezérigazgatója kijelentette, hogy a Szu-35Sz vadászgépek arra kényszerítették a nyugati gyártmányú ukrán F-16-os és Mirage vadászgépeket, hogy alacsony magasságon repüljenek abban a térségben, ahol a különleges műveletet végrehajtották.