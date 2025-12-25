Külföld
Trump figyeli a Mikulást
Az elnökkel több kiskorú is telefonon beszélhetett
Az elnökkel több kiskorú is telefonon beszélhetett az esemény részeként. Egy 8 éves kislány – arra a kérdésre, hogy mit kér karácsonyra – azt mondta, hogy „nem szenet” – írja az NBC News alapján a hirado.hu.
Trump erre nevetve úgy reagált: „Tiszta, gyönyörű szenet akarsz?” – utalva ezzel a saját szénipar-párti politikájára. Az amerikai elnök utána bocsánatot kért a viccért, és azt mondta, hogy nem tudta kihagyni.
Trump emellett azt is mondta, hogy a kormány azért „figyeli” a Mikulást, hogy biztosan „jó legyen” és ne csempésszen rossz dolgokat az országba.
Más hívások teljesen a karácsonyról szóltak: egy kislány azt kérdezte, a Mikulás mérges lesz-e, ha nem hagynak neki sütit. Trump szerint nem mérges, de csalódott lehet, és hozzátette: „ A Mikulás egy kicsit duci, biztosan örülne a sütinek.”
Az esemény után Trump egy karácsonyi üzenetet is posztolt a Truth Socialre, ahol dicsérte első ciklusának eredményeit, és kritizálta a radikális baloldalt.