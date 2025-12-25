Törökországban őrizetbe vették az Iszlám Állam 115 feltételezett tagját

A török rendőrség országszerte végrehajtott razziák során őrizetbe vette az Iszlám Állam terrorszervezet 115 feltételezett tagját, akik a hatóságok szerint az év végi ünnepek alatt készültek támadásokra – jelentette csütörtökön a török állami média.

Az iszlám fundamentálisok a világiasabb Törökországban is jelen vannak

A TRT állami műsorszolgáltató közlése szerint a hatóságok összesen 137 személy ellen adtak ki elfogatóparancsot, a még szökésben lévő 22 gyanúsított ellen pedig nemzetközi körözést rendeltek el.

A műveletet az isztambuli terrorellenes egységek irányították, miután a török hírszerzés arról tájékoztatta a hatóságokat, hogy az Iszlám Államhoz köthető csoportok nem muszlim személyek, illetve ünnepi rendezvények ellen készülhetnek támadásokra. A rajtaütések során a rendőrség több helyszínen lőfegyvereket és dokumentumokat foglalt le. A nyomozók szerint a gyanúsítottak aktív konfliktuszónákban működő Iszlám Állam-tagokkal álltak kapcsolatban. Törökország rendszeresen hajt végre akciókat az országban működő feltételezett Iszlám Állam-hálózatok ellen.

A terrorszervezet vállalta magára a 2017-es isztambuli szilveszteri támadást is, amelyben egy éjszakai szórakozóhelyen 39 ember vesztette életét.