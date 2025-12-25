„Láttuk a híreket Zelenszkij tegnapi, valóban furcsa karácsonyi üzenetéről. Kultúrátlan, haragos, egy kevésbé épelméjű emberre jellemző. Felmerül a kérdés, hogy képes-e megfelelő döntést hozni a politikai-diplomáciai eszközökkel történő rendezés irányába” – mondta Peszkov.

Hozzátette, hogy Moszkva elemzi az információkat, amelyeket Kirill Dmitrijev, az elnök különmegbízottja kapott a miami tárgyalások után. „Ezt az anyagot elemezzük. Majd attól függően, hogy milyen döntéseket hoz az államfő, folytatjuk a tárgyalásokat az amerikaiakkal” – tette hozzá az orosz elnök szóvivője -írta az orosz hírek hírportál.