Volodimir Zelenszkij elnök meghallgatta Oleh Ivascsenko, Ukrajna Külföldi Hírszerző Szolgálata vezetőjének jelentését, amely többek között az Oresnyik rakétarendszerek Fehéroroszországban történő telepítéséről és Oroszország kínai űrhírszerzési adatainak felhasználásáról szólt, számolt be az államfő közösségi oldalán.

Az oroszok kísérletet tesznek arra, hogy energetikai cégeiket kivonják a világ szankciói alól.

Zelenszkij elmondása szerint más ideiglenes tulajdonosok is érintettek, és számos fiktív jogi séma létezik.

„Mindezt figyelemmel kísérjük, és kommunikálni fogunk partnereinkkel, hogy a nyomásgyakorlás működjön, és Oroszország ne tudjon ilyen manipulációkkal pénzt keresni a háborúra” – mondta.

Az Oresnyik komplexumok telepítése Fehéroroszország területén.

„A hírszerzés további részleteket szerzett erről, és fontos, hogy a partnerek is tudják ezt, és figyelembe vegyék védelmi lépéseik során. Úgy véljük, hogy az ilyen fegyverek agresszív elterjedése globális fenyegetést jelent, és veszélyes precedenst teremt. Utasítást adtam, hogy a partnerekkel közösen készítsék el a válaszlépések lehetőségeit”, jelentette ki az elnök.

Az orosz katonai gyártás helyzete, az együttműködés más országok vállalataival és szervezeteivel.

Ukrajna többek között Oroszország kapcsolatainak erősödését regisztrálja azokkal a kínai szervezetekkel, amelyek űrhírszerzési adatokat tudnak szolgáltatni – írta a karpat.in.ua.

„Sajnos összefüggések mutatkoztak Ukrajna területének kínai műholdak általi filmfelvételei és a releváns energetikai létesítményeket ért orosz találatok között. Ezeket az eseteket olyan tevékenységeknek tekintjük, amelyek lehetővé teszik Oroszország számára, hogy elnyújtsa a háborút, és kevésbé komolyan vegye a diplomáciai megközelítéseket. Partnereinkkel is kommunikálni fogunk ebben az ügyben” – tette hozzá Zelenszkij.