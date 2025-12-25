Külföld
Kína komoly setítséget ad Oroszországnak?
Zelenszkij a háború sarkalatos pontjairól beszélt
Az oroszok kísérletet tesznek arra, hogy energetikai cégeiket kivonják a világ szankciói alól.
Zelenszkij elmondása szerint más ideiglenes tulajdonosok is érintettek, és számos fiktív jogi séma létezik.
„Mindezt figyelemmel kísérjük, és kommunikálni fogunk partnereinkkel, hogy a nyomásgyakorlás működjön, és Oroszország ne tudjon ilyen manipulációkkal pénzt keresni a háborúra” – mondta.
Az Oresnyik komplexumok telepítése Fehéroroszország területén.
„A hírszerzés további részleteket szerzett erről, és fontos, hogy a partnerek is tudják ezt, és figyelembe vegyék védelmi lépéseik során. Úgy véljük, hogy az ilyen fegyverek agresszív elterjedése globális fenyegetést jelent, és veszélyes precedenst teremt. Utasítást adtam, hogy a partnerekkel közösen készítsék el a válaszlépések lehetőségeit”, jelentette ki az elnök.
Az orosz katonai gyártás helyzete, az együttműködés más országok vállalataival és szervezeteivel.
Ukrajna többek között Oroszország kapcsolatainak erősödését regisztrálja azokkal a kínai szervezetekkel, amelyek űrhírszerzési adatokat tudnak szolgáltatni – írta a karpat.in.ua.
„Sajnos összefüggések mutatkoztak Ukrajna területének kínai műholdak általi filmfelvételei és a releváns energetikai létesítményeket ért orosz találatok között. Ezeket az eseteket olyan tevékenységeknek tekintjük, amelyek lehetővé teszik Oroszország számára, hogy elnyújtsa a háborút, és kevésbé komolyan vegye a diplomáciai megközelítéseket. Partnereinkkel is kommunikálni fogunk ebben az ügyben” – tette hozzá Zelenszkij.