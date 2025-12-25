Az oroszok tovább módosíthatnak

Oroszország a béketerv legújabb változatának módosítását fogja szorgalmazni, mivel az Moszkva számára fontos rendelkezéseket nem tartalmaz.

A Kremlhez közeli forrás szerint a terv nem tartalmazza az ukrán hadsereg háború utáni korlátozásait és a fegyverek típusait, valamint nem tartalmaz egyértelmű garanciákat az orosz nyelv státuszára vonatkozóan. Oroszország emellett egyértelműséget szeretne a szankciók feloldása és a Nyugaton befagyasztott több száz milliárd dollárnyi vagyon sorsa kérdésében.

Oroszország aggodalmai között szerepelnek a NATO keleti bővítésének jövőbeli korlátozására vonatkozó garanciák és Ukrajna semleges státusza az EU-csatlakozása esetén.

„Bár Oroszország még nem hagyta jóvá a 20 pontos terv legújabb változatát, nem hajlandó kockáztatni a Donald Trump amerikai elnökkel való kapcsolatok romlását azzal, hogy teljes mértékben elutasítja azt” – Írta meg az oroszhírek.hu.