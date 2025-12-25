Külföld
Megváltozna a világ, ha segítenénk a gyengéknek és az elnyomottaknak
Az egyházfő békét sürgetett az emberek között, főleg a konfliktusövezetekben.
Megemlékezett a közel-keleti keresztényekről, együttműködésre szólította fel az európai országokat, valamint arra, hogy maradjanak hűek keresztény gyökereikhez és történelmükhöz, Ukrajnában pedig bátorságot sürgetett a szembenálló felektől a párbeszéd érdekében.
Beszéde végén a nagy világnyelveken áldott karácsonyt kívánt, majd latinul Urbi et Orbi áldását adta Rómára és a világra.
Az esős idő ellenére több mint húszezren hallgatták a helyszínen XIV. Leó karácsonyi üzenetét - uralkodása alatt az elsőt - a Vatikán közlése szerint.