Lassan elfogy a pénz a nyugdíjkasszából

Nagy a generációs szakadék a reformot illetően. A nyugdíjak fizetését is biztosító amerikai társadalombiztosítási program egy évtized múlva kifogy a pénzből.

A társadalombiztosítási program gondoskodik az amerikaiak többségének nyugdíjáról, a rendszer azonban az összeomlás szélén áll. A fiatalabbak nem akarnak több járulékot fizetni, ha a saját jövőbeni ellátásuk nem biztosított, inkább azt szeretnék, ha a jelenlegi haszonélvezők mondanának le a nyugdíjak egy részéről – derült ki egy közvélemény-kutatásból.

Az előrejelzések szerint az amerikai társadalombiztosítás már 2034-ben kifogy a pénzből, akkortól kezdve már csak a juttatások 80 százalékának kifizetésére lesz elegendő fedezet - írta meg a Világgazdaság.

A kongresszus még soha nem hagyta, hogy elmaradjanak a társadalombiztosítás kifizetései – még kormányzati leállások, például a legutóbbi rekordhosszúságú idején is utalják a járulékokat. De a törvényhozóknak meg kell állapodniuk reformban, hogy biztosítsák a program fizetőképességének fenntartásához szükséges forrásokat.

Nagy azonban a generációk közötti véleménykülönbség azt illetően, hogy milyen legyen ez a reform – derült ki a libertariánus Cato Institute kétezer amerikai megkérdezésével készített felmérésének eredményéből.

A Z generáció tagjai, vagyis az 1997 és 2012 között születettek nyolcszor nagyobb valószínűséggel, 47 százalékban támogatták a jelenlegi és jövőbeli nyugdíjasok juttatásainak csökkentését a program pénzügyi helyzetének rendezése érdekében, mint a 65 év felettiek, akiknek csak a 6 százaléka mondta ugyanezt.

A 30 év alatti válaszadók több mint fele szerint a fiatalabb munkavállalókat meg kell védeni a magasabb adóktól még akkor is, ha ez a jelenlegi nyugdíjasok juttatásainak csökkentését vonja magával.

Ezzel szemben a 65 év felettiek 89 százaléka úgy gondolja, hogy a jelenlegi nyugdíjasok juttatásait meg kell védeni még akkor is, ha emiatt emelni kell a fiatalabb munkavállalók adóit.

A 30 év alattiak körülbelül egyharmada nem biztos benne, hogy az ő nyugdíjba vonulásukkor is lesz még a társadalombiztosítás,

a Z generáció 78 százaléka pedig úgy véli, hogy alacsonyabb ellátását kap majd, mint amilyen járna neki.

„Ez egy olyan probléma, amellyel egy generációk közötti program esetében számolni lehet” – hangsúlyozta Emily Ekins, a Cato Institute közvélemény-kutatási igazgatója.

A Market Watch a közvélemény-kutatás ismertetésekor emlékeztetett, hogy a társadalombiztosítási reformnak kevés lehetősége van: az adóemelés vagy az ellátások csökkentése. A Cato eredményei szerint a válaszadók inkább voltak hajlandók az adóemelésre, mint az ellátások csökkentésére – egy bizonyos mértékig.

A válaszadók 58 százaléka támogatná a jövedelemadó, 63 százaléka a „bérköltségek adójának szükséges mértékű” emelését, ha ezzel fenntarthatók maradnának a juttatások.

Amikor azonban konkrét dollárösszegekről kérdezték őket, akkor már csak 23 százalék lett volna hajlandó évente 1300 dollárral több adót fizetni a juttatások fenntartására – márpedig az átlagembernek ennek az összegnek a dupláját kellene fizetnie ahhoz, hogy a program zökkenőmentesen működjön.

A felmérésből az is kiderült, hogy a fiatal felnőttek nagyobb valószínűséggel értik félre az egész rendszert. A Z generáció tagjainak fele úgy gondolta, hogy a társadalombiztosítási befizetéseiket egyéni számlán megtakarítják a számukra, vagy egy vagyonkezelői alapba fektetik.

Csak 29 százalékuk van tisztában azzal, az általuk befizetett pénzből fizetik ki a jelenlegi nyugdíjakat.

Ezek után nem csoda, hogy 60 százalékuk ellenzi a járulékemelést, ha ez nem jelenti azt, hogy a jövőben megkapja minden befizetett centje után a hozamot, és ez a véleménye a 30 és 64 év közöttiek 66 százalékának is.

Politikai háttértől függetlenül az a javaslat kapta legszélesebb körű támogatást, hogy hozzanak létre egy független bizottságot a program reformjának felülvizsgálatára. Ez a válaszadók csaknem háromnegyedének, 71 százaléknak a véleménye.

Egy ilyen bizottság azonban csak javaslatokat tehet a program módosítására, a döntés kizárólag a kongresszus hatásköre – figyelmeztetett William Arnone, a National Association of Social Insurance (Nemzeti Társadalombiztosítási Szövetség) egykori vezérigazgatója.

A válaszadók azonban támogatnák más programok költségeinek a lefaragását is a társadalombiztosítás fizetőképességének megőrzése érdekében, mert az amerikaiak többsége úgy gondolja, hogy a rendszert érdemes megvédeni.

Sok munkavállaló a társadalombiztosítást csak a nyugdíjjuttatásokkal azonosítja, de ez a program fizeti az ellátást a rokkantaknak, az özvegyeknek, valamint azoknak a gyermekeknek is, akiknek a biztosított szülője meghalt.