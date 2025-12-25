Külföld
Kaja Kallas szerint elfogadhatatlan
Nemrég még ő érvelt mellette
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Fotó: AFP/Hans Lucas/Martin Bertrand
Majd hozzátette, hogy „Európa továbbra is megvédi értékeit – a szólásszabadságot, a tisztességes digitális szabályozást és a jogot arra, hogy saját terét maga szabályozza”.
Az uniós főképviselő augusztusban úgy vélekedett az X-en, hogy állítsuk le az orosz állampolgárok számára kiadott turista vízumokat. Európa látogatása kiváltság, nem emberi jog.
A légi közlekedés Oroszországból le van állítva, ami azt jelenti, hogy amíg a schengeni országok vízumokat adnak ki, addig Oroszország szomszédai viselik a terhet (Finnország, Észtország, Lettország – az egyetlen belépési pontok) – írja a mandiner.