Házhoz mehet a sorozó tiszt

A javaslat lényege, hogy a községi/települési TCK-k (területi toborzási és szociális támogatási központok) megkapnák azokat a jogosultságokat, amelyekkel jelenleg csak a járási vagy városi szintű központok rendelkeznek. A Kárpát Hír cikkéből kiderül, hogy ez a gyakorlatban két fontos változást jelent:
- Közvetlen adatkezelés: A helyi kirendeltségek önállóan vezethetnék és frissíthetnék az Egységes Állami Nyilvántartást (hadkötelesek, sorkatonák és tartalékosok adatbázisa), amely az Oberig rendszer alapja.
- Helyben intézhető ügyek: A vidéki lakosságnak a jövőben (a tervek szerint) nem kellene a járásközpontba utaznia egyszerű adatfrissítés vagy nyilvántartásba vétel miatt, ezeket a lakóhelyükhöz legközelebbi, kisebb kirendeltségen is elintézhetnék.
Hatékonyság és mozgósítás
A kormányzati indoklás szerint a változtatásra azért van szükség, hogy javítsák a katonai igazgatási szervek működését. A helyi szintű adatkezelés felgyorsíthatja a mozgósítási folyamatokat, mivel az adatbázisok frissítése gyorsabban és pontosabban történhet meg közvetlenül a lakóhelyi önkormányzatok szintjén.
A törvénytervezet elfogadása esetén a községi TCK-k teljes körűen részt vennének a mozgósítási felkészülés és a mozgósítás végrehajtásában is.