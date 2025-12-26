Házhoz mehet a sorozó tiszt

Az ukrán sajtó részletesen elemezte a kormány által benyújtott, 14320-as számú törvényjavaslat szövegét. A tervezet legfontosabb eleme a decentralizáció: a törvényalkotó „házhoz vinné” a katonai adminisztrációt, tehermentesítve a nagyobb központokat.

A javaslat lényege, hogy a községi/települési TCK-k (területi toborzási és szociális támogatási központok) megkapnák azokat a jogosultságokat, amelyekkel jelenleg csak a járási vagy városi szintű központok rendelkeznek. A Kárpát Hír cikkéből kiderül, hogy ez a gyakorlatban két fontos változást jelent:

Közvetlen adatkezelés: A helyi kirendeltségek önállóan vezethetnék és frissíthetnék az Egységes Állami Nyilvántartást (hadkötelesek, sorkatonák és tartalékosok adatbázisa), amely az Oberig rendszer alapja.

Helyben intézhető ügyek: A vidéki lakosságnak a jövőben (a tervek szerint) nem kellene a járásközpontba utaznia egyszerű adatfrissítés vagy nyilvántartásba vétel miatt, ezeket a lakóhelyükhöz legközelebbi, kisebb kirendeltségen is elintézhetnék.

Hatékonyság és mozgósítás

A kormányzati indoklás szerint a változtatásra azért van szükség, hogy javítsák a katonai igazgatási szervek működését. A helyi szintű adatkezelés felgyorsíthatja a mozgósítási folyamatokat, mivel az adatbázisok frissítése gyorsabban és pontosabban történhet meg közvetlenül a lakóhelyi önkormányzatok szintjén.

A törvénytervezet elfogadása esetén a községi TCK-k teljes körűen részt vennének a mozgósítási felkészülés és a mozgósítás végrehajtásában is.