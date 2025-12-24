Volodimir Zelenszkij nyilvánosságra hozta azt a 20 pontból álló tervet, amelyet Ukrajna az amerikai félnek javasolt az Egyesült Államokban folytatott tárgyalások során. A dokumentum rendelkezéseit az RBK-Ukraina hírügynökség tette közzé, miután újságírók találkoztak Zelenszkijjel.

A terv a következő pontokat tartalmazza: Ukrajna szuverenitásának megerősítése, Oroszország és Ukrajna közötti megnemtámadási megállapodás a frontvonalon történő megfigyeléssel (részletek nélkül), biztonsági garanciák (szintén részletek nélkül). A fegyveres erők létszáma békeidőben 800 ezer főben marad. Az Egyesült Államok, a NATO és Európa biztonsági garanciákat nyújt Ukrajnának a NATO alapokmányának 5. cikke alapján.

A hatodik pont Oroszországnak Ukrajna és Európa elleni támadás mellőzésére vonatkozó kötelezettségvállalásának rögzítését, a hetedik pont Ukrajna „megfelelő időben” történő EU-csatlakozását írja elő (a jelenlegi tervezetben nincs dátum, de Ukrajna szeretné rögzíteni, egyelőre nem tudni, hogy pontosan melyiket).

A nyolcadik pont Kijevnek nyújtott „globális csomag” segítségnyújtásról szól, a kilencedik pedig egy 800 milliárd dolláros alap létrehozásáról a helyreállítási feladatokra. A tizedik pontban Ukrajna kötelezi magát, hogy felgyorsítja az Egyesült Államokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodás megkötésére irányuló erőfeszítéseit.

A 11. pont rögzíti Ukrajna nukleáris fegyvermentességét. A 12. pont a Zaporizsjai atomerőművel foglalkozik, azonban a tervezetben rögzítettek szerint Ukrajna és az Egyesült Államok nem jutottak kompromisszumra ebben a kérdésben. Az Egyesült Államok állítólag az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közös irányítását javasolja, Washington vezető szerepével. A 13. pont az ukrán iskolákban olyan oktatási programok bevezetését írja elő, „amelyek elősegítik a különböző kultúrák iránti toleranciát”. A 14. pont a területi kérdéssel foglalkozik, azonban ebben az ügyben az Egyesült Államok és Ukrajna szintén nem tudott egységes álláspontra jutni. Ukrajna nem hajlandó kivonni csapatait a Donbasszból.

A záró pontok tartalmazzák a felek kötelezettségvállalásait, hogy nem változtatják meg erőszakkal a megállapodást, előírják a Dnyeperen a szabad hajózást a Kinburni-fok demilitarizálásával, valamint előírják a foglyok „mindenki mindenkiért” elv alapján történő cseréjét. Ukrajna kötelezi magát, hogy „a megállapodás aláírását követően a lehető leghamarabb” választásokat tart. A megállapodás jogilag kötelező érvényű lesz, és végrehajtását a Donald Trump amerikai elnök vezette Béke Tanács fogja ellenőrizni. Miután minden fél elfogadta ezeket a feltételeket, a tűzszüneti megállapodás azonnal hatályba lép.

Korábban az orosz elnöki adminisztráció és a külügyminisztérium képviselői többször is jelezték, hogy a kijevi terv számos rendelkezése nem felel meg Moszkvának. Oroszország különösen azt követeli, hogy az ukrán csapatokat teljes egészében vonják ki a Donbassz még ukrán ellenőrzésű részéről, rögzítsék Kijev NATO-csatlakozásának kizárását, és korlátozzák az ukrán hadsereg létszámát.