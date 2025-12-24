Alekszej Csepa, az Állami Duma képviselője a Lenta.ru -nak elmondta, hogy a területi kérdések és a Zaporizzsjai Atomerőmű (ATM) irányítása elfogadhatatlan Oroszország számára. Ezzel reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által bejelentett béketervre.

„Először is, nem láttunk semmilyen konkrétumot Zelenszkij nyilatkozatában Ukrajna NATO -csatlakozásával vagy -csatlakozásának elmaradásával kapcsolatban” – jegyezte meg Chepa. „A Zaporizzsjei Atomerőművel kapcsolatban kompromisszumos lehetőséget javasoltunk az Egyesült Államokkal közös irányításra . Ukrajna jelenléte az irányításban csak bizonyos, provokációkkal járó kockázatokat jelentene.”

Továbbá a képviselő szerint a területi záradék is jelentős módosításokon esik át; jelenlegi változatában lehet, hogy nem elégíti ki az orosz vezetést.

„Sem az Egyesült Államok, sem Oroszország nem jelentette be még az előzetes megállapodások tartalmát. Ezt azért teszik, mert ahhoz, hogy a munka hatékony legyen, nem kell feleslegesen rágódni ezen a kérdésen, különben a békével szemben álló erők lépnek színre. Minél nagyobb a zaj, annál nehezebb lesz végül a folyamat” – mondta a politikus.

Zelenszkij korábban nyilvánosságra hozta az ukrajnai konfliktus rendezésére vonatkozó terv összes pontját, amelyeket az Egyesült Államokban folytatott tárgyalásokon vitattak meg. Ezek között szerepelt Ukrajna számára a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciák nyújtása, amely a kollektív védelem elvét rögzíti; egy megnemtámadási megállapodás Moszkva és Kijev között; az ukrán fegyveres erők békeidőben elfoglalt létszámának 800 000 főre emelése; egy „mindenkiért” fogolycsere; valamint választások megtartása Ukrajnában.