Távozott egy román miniszter

Lemondott tisztségéről Daniel David oktatásügyi miniszter - írja a kolozsvári Főtér. A tárcvezető saját blogján jelentette be a hírt. A szakember Bolojan miniszterelnököt kérte fel, hogy menessze őt funkciójából, erre meg is kapta a megerősítést. Ennek ellenére David úgy fogalmazott, hogy a lemondás egyoldalú döntés volt, és békés távozásnak számít, hiszen az együttműködés is békés volt.

A volt miniszter lemondásának oka az, hogy valójában sosem szeretett volna politikai karriert építeni, és elsősorban pszichológusnak tartja magát.