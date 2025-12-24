2025. december 24., szerda

Külföld

Távozott egy román miniszter

MH
 2025. december 24. szerda. 10:11
Új oktatási minisztert kell leakasztania a ruhafogasról a román kormányfőnek.

Távozott egy román miniszter
Főhet a feje Bolojan Dan miniszterelnöknek
Fotó: AFP/Daniel Mihaliescu

Lemondott tisztségéről Daniel David oktatásügyi miniszter - írja a kolozsvári Főtér. A tárcvezető saját blogján jelentette be a hírt. A szakember Bolojan miniszterelnököt kérte fel, hogy menessze őt funkciójából, erre meg is kapta a megerősítést. Ennek ellenére David úgy fogalmazott, hogy a lemondás egyoldalú döntés volt, és békés távozásnak számít, hiszen az együttműködés is békés volt.

A volt miniszter lemondásának oka az, hogy valójában sosem szeretett volna politikai karriert építeni, és elsősorban pszichológusnak tartja magát.

